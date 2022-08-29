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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاقتصاد الألماني: ملء خزانات الغاز الطبيعي بأسرع من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:11 مساءً - وكالات – قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إن ملء خزانات الغاز الطبيعي يتم بوتيرة أسرع من المخطط، وهو ما يعزز الأمل لدى أكبر اقتصاد في أوروبا لتجنب أزمة نقص حادة في الغاز خلال فصل الشتاء.
وأضاف هابك أن الحكومة كانت تستهدف ملء 85% من مخزونات الغاز بحلول أكتوبر، لكن بالوتيرة الحالية، ستبلغ هذا الهدف مع بداية سبتمبر القادم.
وتعد ألمانيا في المرحلة الثانية من خطة الطواريء ثلاثية المراحل والتي تم صياغتها من أجل معالجة النقص في إمدادات الغاز الطبيعي المتدفقة من روسيا.
وذكرت مجلة “دير شبيجل” أن 9.5% فقط من استهلاك الغاز بألمانيا خلال أغسطس آب الجاري جاء من روسيا، مقارنة باعتماد ألمانيا على روسيا في الحصول على احتياجاتها من الغاز بنسبة 55% خلال العام الماضي.
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