نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يتفقد أول شحنة ماكينات حديثة بأحد مصانع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:11 مساءً - رنا ممدوح – تفقد محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أول شحنة من آلات ومعدات الغزل الحديثة التي وصلت مؤخرًا إلى مصنع غزل 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ضمن مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

ووفق بيان للوزارة، تضم الشحنة ماكينات غزل واردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالميا في صناعة آلات الغزل ، حيث تتخصص هذه الماكينات في غزل الكومباكت بمصنع “غزل 4”.

وكانت الشركة القابضة قد تعاقدت على توريد أحدث الآلات والماكينات من كبرى الشركات العالمية في مجال الغزل والنسيج، بقيمة نحو 540 مليون يورو.

ويتوالى وصول ماكينات مصنع “غزل 4” خلال شهري أغسطس وسبتمبر، على يتم الانتهاء من تركيب هذه المعدات الحديثة خلال شهر ديسمبر المقبل تمهيدا لتشغيل المصنع مطلع العام المقبل 2023.

ومن المقرر أن يضم مصنع غزل (4) عدد 71808 مردن غزل كومباكت بمتوسط نمرة 70 NE بإجمالي طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.

وخلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تفقد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مركز تدريب العاملين المطور لتأهيل العمال على كيفية التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة في إطار تنفيذ خطة التطوير.

ويعد مركز تدريب شركة غزل المحلة قبلة العاملين في صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتم افتتاحه في شهر يونيو 2021، حيث يحتوى على قاعات للتدريب النظري بأحدث الوسائل التعليمية وقاعات تدريب عملية تحتوى على نماذج من مختلف الآلات والماكينات الحديثة الجاري توريدها للمصانع من كبرى الشركات العالمية سواء في (الغزل، النسيج، الصباغة، التجهيز، التفصيل، معامل الجودة).

ووفقا للبيان، انتهى تنفيذ 21 برنامجا تدريبيا شمل تدريب أكثر من 177 مدربًا سيتولوا تدريب العمالة في باقي الشركات على البرنامج التدريبي المعد لذلك من قبل المكتب الاستشاري العالمي (وارنر) المشرف على تنفيذ خطة التطوير، وذلك لتأهيلهم لتدريب الآلاف من العاملين في شركات الغزل والنسيج على أساليب ونظم العمل الجديدة والماكينات الحديثة.

وتابع الوزير سير عملية التدريب في المركز مؤكدا على أهمية العنصر البشري في تنفيذ خطة التطوير وضرورة رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وبيئة العمل الجديدة.