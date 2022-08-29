انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأثنين 29 أغسطس : الأصفر زاد 5 جنيه على الصبح والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأثنين 29 أغسطس 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأحد ، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1085جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم ا
لاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 14 سجل 717 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 921 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1085جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 1240 جنيهاللجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8680 جنيهاً.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1777 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه