انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأثنين 29 أغسطس : الأصفر زاد 5 جنيه على الصبح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأثنين 29 أغسطس 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأحد ، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1085جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم ا

لاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: