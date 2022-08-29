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أسعار الذهب اليوم الأثنين 29 أغسطس : الأصفر زاد 5 جنيه على الصبح

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رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأثنين 29  أغسطس 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأحد ، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا  1085جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم ا

لاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل  717 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل  921 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل  1085جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1240 جنيهاللجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8680 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1777 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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