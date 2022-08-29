نمو الصناعات التحويلية في مصر بنسبة 6.6% خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - وكالات – سجل إنتاج الصناعات التحويلية في مصر نموا بنسبة 6.56% على أساس شهري في يونيو، وذلك بدعم صناعتي المشروبات والأجهزة الكهربائية، بحسب بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صدرت اليوم الأحد.

وقال الجهاز في بيان إن القراءة الأولية لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية، والذي يستثني الزيت الخام والمنتجات البترولية، سجلت 119.38 في يونيو مقابل قراءة نهائية عند 119.38 في مايو.

ومن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا، إنتاج صناعة المشروبات الذي ارتفع بنسبة 15.54% في يونيو على أساس شهري بدعم زيادة الإنتاج في موسم الصيف، فيما زاد إنتاج الأجهزة الكهربائية 15.54%.

ومن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا، تراجعت صناعة المواد والمنتجات الكيماوية 4.83% على أساس شهري، كما هبط إنتاج صناعة الفلزات القاعدية 5.45%.