خالد الفقي: ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء أبرز مشاكل الصناعة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أغسطس 2022 01:09 صباحاً - هاجر عطية _ قال خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية ، إن الكهرباء هي المُدخل الأول في صناعة الألومنيوم، يليه الغاز الطبيعي وفي حالة انخفاض أسعار الغاز ستكون ميزة، أما إذا ارتفعت الأسعار فسينتج عن ذلك بعض المشكلات نتيجة للتأثير المباشر لأسعار الغاز على الصناعة.

أضاف الفقي في تصريح لجريدة دوت الخليج، أن مشكلة الصناعة الحقيقية تكمن في الكهرباء والغاز، متوقعًا ارتفاع أسعار الغاز خلال الفترة القادمة نتيجة لتفاقم أزمة التضخم العالمية وتأثير العقوبات الروسية بسبب الحرب.

وأكد أنه في حالة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيكون من الصعب إيجاد بدائل أخرى، خصوصًا بعد وقف استخدام الفحم.

كما توقع عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، ارتفاع أسعار منتجات الألومنيوم في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه لا يمكن تحديد نسبة الزيادة لارتباطها بمعدلات ارتفاع الغاز وحجم الطلب عليه.