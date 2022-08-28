انت الان تتابع خبر أسباب ارتفاع أسعار الأرز.. الكيلو وصل لـ 25 جنيهاً ورئيس الشعبة بيطالب بالمقاطعة والان مع التفاصيل

أسباب ارتفاع أسعار الأرز يكشفها رئيس الشعبة

رياض - احمد صلاح - أكد رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر الأرز وصل في العديد من المناطق إلى 25 جنيهاً، وذلك بالرغم من أنه متواجد ومتوفر بكثرة في جميع الأسواق حالياً.

وأشار شحاته في أحد المداخلات الهاتفية إلى أن الأرز القديم ما زال متوفر بكميات كبيرة في السوبر ماركت والمواطن هو من ساهم في رفع الأسعار، وفي حالة مقاطعة المواطن الشراء لمدة أسبوع واحد سوف يضطر التاجر لتخفيض الأسعار، وأن الإنتاج الخاص به يصل لحوالي 4 مليون طن صافي، والاستهلاك لا يتجاوز 3.5 مليون طن، وهذا ما يعني أن كميات كبيرة منه متوفر أمام جميع المواطنين بكل المحافظات حالياً.