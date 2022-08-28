انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد.. وصل للقمة بارتفاعه دلوقتي والان مع التفاصيل

ثبات الذهب على ارتفاع في مصر والعالم

رياض - احمد صلاح - استقرار سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في كل الأسواق، وذلك يأتي في اليوم الذي يوافق إجازة البورصة العالمية، ويتداوله الكثير من الأشخاص بشكل مستمر في الوقت الحالي.

وثبت سعر الذهب اليوم في كل الأسواق على الارتفاع وهي من أكثر الأشياء التي نتج عنها أزمة كبيرة في كل الأسواق سواء العالمية والمحلية، ويريد الكثيرين شراء الكثير من الأنواع المختلفة ويضاف لها الكثير من الدمغات والمصنعية وغيرها.

سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد

وتسبب هذا الارتفاع في وجود الركود الكبير في حركتي البيع والشراء بجميع المحلات، وهي من ابرز الأشياء التي أثرت على الاقتصاد كثيراً، ويبحث الجميع عن الأسعار الخاصة به خاصة الشباب المقبلين على الزواج والذين يريدون شراء العديد من الأنواع المختلفة منه والأوزان التي تتناسب مع كل شخص.

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 1240 جنيهاً.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 1085 جنيهاً.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم وسجل عيار 18 نحو 930 جنيهاً.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم وسجل عيار 14 نحو 723 جنيهاً.

واستقرت أسعار الذهب اليوم وسجل الجنيه الذهب نحو 8680 جنيهًا.