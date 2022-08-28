المتحدة للتجارة والتوزيع تضخ استثمارات سنوية بنحو 500 مليون…

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور أيمن حسام عمر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة المتحدة للتجارة والتوزيع ، إن الشركة تعمل على تنفيذ ما بين 4 أو 5 مشروعات خلال الفترة الحالية، حيث تستمر أعمال تنفيذ المشروعات في وقت واحد نظرًا للفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الدولة.

أضاف حسام، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن تكلفة تنفيذ المشروعات التي يتم العمل عليها حاليًا لا تقل عن 300 مليون جنيه للمشروع الواحد، كما أن هناك مشروعات يتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة التموين وأخرى تعمل الشركة على تنفيذها بمفردها خلال الفترة الحالية.

وأكد العضو المنتدب لشركة المتحدة للتجارة والتوزيع ، أن مشروعات الشركة تركز على القطاع الطبي والأدوية، وموزعة بمناطق جغرافية مختلفة، حيث تمتلك الشركة مشروعات في محافظات القاهرة والأقصر وطنطا ودمنهور والإسكندرية، بجانب المشروع الذي وقعت الشركة عقد إنشائه بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بمحافظة السويس.

ووقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية جديدة، تضمنت توقيع الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس الجهاز عقد شراكة مع الدكتور أيمن حسام عمر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة لإنشاء منطقة لوجيستية بمحافظة السويس على مساحة فدانين.

الشركة لا تحتاج إلى تمويلات خارجية وتعتمد على قدراتها الذاتية حاليًا

وعن حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها خلال 2023، أوضح أن الشركة تضخ استثمارات سنوية تصل إلى نحو 500 مليون جنيه، وهو ما حدث خلال 2021 ومتوقع الوصول له خلال العام الجاري، وقد يزيد قليلًا خلال 2023، لافتًا إلى أن الشركة لا تزال تعمل على استخراج بعض التراخيص في مشروعات مثل المنطقة اللوجيستية بمحافظة السويس وبالتالي لم يتم الوصول لمرحلة توقيع عقود مقاولات، حيث سيتم بحث هذا الأمر بعد استخراج التراخيص اللازمة.

وعن إمكانية اللجوء للحصول على تمويلات بنكية خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنفيذ المشروعات القائمة والمقبلة، أشار الدكتور أيمن حسام عمر، إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الشركة وجميع البنوك المصرية، حيث سبق وحصلت الشركة على تمويلات بقيم مختلفة في فترات سابقة، إلا أن الشركة لا تحتاج خلال الفترة الحالية إلى أي تمويلات خارجية، وستعتمد على التمويلات الذاتية حاليًا.