انت الان تتابع خبر مفاجأة في أسعار العملات اليوم أمام الجنيه 28-8-2022.. “الاسترليني موّلعها” والان مع التفاصيل

أسعار العملات اليوم

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، استقرار كبير في غالبية العملات، مقابل الجنيه المصري، على رأسها الدولار الأمريكي الذي ثبت على آخر تحرك له، وثبت أيضًا سعري الدرهم الإماراتي والريال السعودي، فيما انخفضا سعري الدينار الكويتي والجنيه الاسترليني، واستقر سعر اليورو الأوروبي، تزامنًا مع بحث الملايين حول العالم عن سعر العملات كل صباح مقابل الجنيه المصري.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم أمام الجنيه 28 أغسطس حسب تحديثات البنك الأهلي المصري:

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم

سجل اليوم 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل اليوم نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل اليوم نحو 22.45 جنيه للشراء، و22.84 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل اليوم نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل اليوم نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل اليوم نحو 60.04 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.