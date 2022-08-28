انت الان تتابع خبر سعر اليورو اليوم في مصر 28-8-2022.. “تراجع بعد الإجازة” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجل سعر اليورو اليوم الأحد 28-8-2022 تباين جيد مع بداية التداول عقب انتهاء إجازة الجمعة والسبت، ليستقر في البنك المركزي المصري، ويبدأ التداول عند 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع أمسِ، طِبْقاً لـِ نشرة البنك المركزي.
سعر اليورو اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر اليورو اليوم في مصر 28-8-2022
سعر اليورو اليوم في البنك المركزي
سجل سعر 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سجل 19.04 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمسِ.
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
سجل 19.07 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، على نفس سعر أمسِ.
سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي
سجل 19.09 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.