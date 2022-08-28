انت الان تتابع خبر سعر اليورو اليوم في مصر 28-8-2022.. “تراجع بعد الإجازة” والان مع التفاصيل

سعر اليورو اليوم

رياض - احمد صلاح - سجل سعر اليورو اليوم الأحد 28-8-2022 تباين جيد مع بداية التداول عقب انتهاء إجازة الجمعة والسبت، ليستقر في البنك المركزي المصري، ويبدأ التداول عند 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع أمسِ، طِبْقاً لـِ نشرة البنك المركزي.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر اليورو اليوم في مصر 28-8-2022

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل 19.04 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمسِ.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل 19.07 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، على نفس سعر أمسِ.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل 19.09 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.