انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-8-2022.. “بشرى للي هيعمل عمرة” والان مع التفاصيل

سعر الريال السعودي اليوم

رياض - احمد صلاح - يستعرض موقع” دوت الخليج”، خلال الساعات الحالية، سعر الريال السعودي اليوم، ضمن ما يبحث عنه الموطنين عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، إذ تحظى العملة السعودية باهتمام كبير من قبل العرب والمصريين خاصة في ظل وجود الملايين من العمالة المصرية في السُّعُودية، الذين يرغبون في تحويل عملاتهم بشكل يومي.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم في مصر السبت 27 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل اليوم الأحد 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل اليوم الأحد 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم البنك التجاري الدولي CIB

سجل اليوم الأحد 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل اليوم الأحد 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.