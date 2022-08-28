انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28-8-2022.. ” وصل لكام بداية التداول” والان مع التفاصيل

سعر الدينار الكويتي اليوم

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 28 أغسطس 2022، استقرار وتباين ملحوظ في البنوك العاملة في السوق المصري، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية ونهاية إجازة البنوك يومي الجمعة والسبت، ليتداول البنك المركزي، عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار اليوم في مصر28 أغسطس أمام الجنيه المصري”

سعر الدينار اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي.

سجل نحو 62.15 جنيه للشراء، 62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي

سجل نحو 60.03 جنيه للشراء، وهابطا إلى 62.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل نحو 62.03 جنيه للشراء، وهابطا إلى 62.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر التجاري الدولي

سجل نحو 60.43 جنيه للشراء، وهابطا إلى 62.47 جنيه للبيع.