انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 28 -8-2022.. “وصل لكام بعد إجازة البنوك” والان مع التفاصيل

سعر الدولار اليوم

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 28-8-2022، في البنك المركزي المصري، وفي البنوك وشركات الصرافة، خاصة بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وعمل أول يوم بعد الإجازة، في ظل بحث الكثيرين عن العملة الأمريكية التي تشغل بال شريحة كبيرة حول العالم.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر 19.13 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أمسِ حيث سجل 19.14 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.