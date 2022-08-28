انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم البلدي اليوم الأحد 28-8-2022.. “الجملي عامل عمايله”والان مع التفاصيل

أسعار اللحوم

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، استقرارًا كبيرًا في الأسواق بتداولات اليوم تزامنًا مع استمرار توافر معروض ضخم يكفي احتياجات السوق، وضخ كميات في الأسواق لضبط الأسعار وعدم تحركها مجددًا.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم البلدي اليوم الأحد 28-8-2022 حسب نشرة شعبة القصابين:

أسعار اللحوم البلدي اليوم

– سعر اللحم الضأن من 160 إلى 200 جنيه.

– سجل سعر كيلو كباب الحلة بين 160 و 190 جنيها للكيلو.

– أسعار الكبدة الكندوز بين 155 و 180 جنيها للكيلو.

– سجل اللحم البرازيلى بين 110 و 130 جنيها.

– الكبدة المستوردة بين 80 و 97 جنيها.

– الاستيك والبفتيك بين155 و 160 جنيها للكيلو.

– سعر الكبدة الضأن بين 160 و 190 جنيها.

– سجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و 160 جنيها للكيلو.