انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر.. “عيار 18 وصل لـ 924 جنيهًا” والان مع التفاصيل

أسعار الذهب اليوم في مصر

رياض - احمد صلاح - يستعرض “دوت الخليج”، صباح اليوم الأحد 28-8-2022 أسعار الذهب اليوم، حسب ما استعرض برنامج “صباح البلد” المُذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرًا مُفصلًا عنه، حسب شعبة المشغولات الذهبية، ومحال الذهب في مختلف المحافظات، الذي استقر مع بداية التداول على نفس أسعار منتصف تعاملات أمسِ السبت.

سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 924 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 1078 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 24 سعر1232 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب سعر 8624 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

أسعار الذهب في مصر تختلف من محل لمحل ومن ماركة لماركة بسبب المصنعية، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محال الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.