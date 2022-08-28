نعرض لكم الان تفاصيل خبر أكتيس تستثمر أكثر من مليار دولار في مشروع إنتاج الهيدروجين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 01:09 مساءً - ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف الدكتور شريف الخولي، الشريك والرئيس الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA) لشركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر، عن تفاصيل الاتفاق الموقع مع الحكومة المصرية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين والأمونيا الخضراء، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع تتجاوز مليار دولار.

وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن المشروع سيتم على مرحلتين، الأولى تمثل مرحلة التأسيس والتشغيل التجريبي، وتبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 370 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلالها إنتاج نحو 50 ألف طن من الوقود الأخضر.

وأوضح أن المرحلة الأولى تنقسم بدورها إلى شقين، الأول يتمثل في إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة اللازمة لإنتاج الهيدروجين ويمثل نحو ثلث التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى، فيما يتمثل الشق الثاني في عملية فصل الهيدروجين عن الأكسجين من مياه البحر عبر ماكينات ذات تكنولوجيا متطورة تسمى إلكتروليزر -التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الكهرباء المتجددة- مما ينتج عنه في النهاية طاقة نظيفة من الهيدروجين والأمونيا الخضراء التي يتم تصديرها.

200 ألف طن من الوقود النظيف سنويًّا الطاقة الإنتاجية الاجمالية ومرشحة للزيادة مستقبلًا

وقال الخولي: «نأمل في الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة للمشروع وإتمام عمليات الإنشاء والوصول إلى مرحلة التشغيل التجريبي خلال العام المقبل، على أن تستمر مرحلة التشغيل التجريبي لفترة مناسبة يتم التأكد خلالها من جودة العملية الإنتاجية، تمهيدًا لبلوغ المرحلة الثانية من المشروع والتي سيرتفع حجم الإنتاج خلالها إلى 200 ألف طن من الوقود النظيف، علمًا بأنها ليست الطاقة القصوى للمشروع، المرشح لزيادة إنتاجه عن ذلك المستوى خلال فترات مستقبلية».

وأضاف الشريك والرئيس الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لشركة أكتيس البريطانية ، أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية تبلغ نحو 750 مليون دولار، وسيتم خلالها إنتاج نحو 500 ميجا وات من الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن التكلفة ستتوزع بواقع ثلث إلى ثلثين وفقًا لشقي العملية الإنتاجية على غرار المرحلة الأولى.

حصة أقلية لصندوق مصر السيادي بالمشروع.. ومن المنتظر حسمها قريبًا

وأكد الخولي أن شركة أكتيس ستمتلك حصة الأغلبية في المشروع المرتقب، بينما لم تتحدد بعد حصة الصندوق السيادي المصري ، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على الصندوق بحصة أقلية بحد أقصى محدد -لم يفصح عنه- وسيتم حسم النسبة النهائية لمساهمة الصندوق خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار الخولي إلى أن شركة أكتيس ستنفذ المشروع بصورة مباشرة وليس عبر شركة تابعة لها، وذلك بالتعاون مع الصناديق التابعة، لافتًا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة اختيار مزود التكنولوجيا المناسب لتنفيذ المشروع.

إنشاء محطة طاقة شمسية بثلث تكلفة المرحلة الأولى.. ويجري إنهاء الدراسات وانتقاء الشريك التكنولوجي

وأكد أن النسبة الأكبر من التكلفة الاستثمارية للمشروع ستمول عبر الصناديق التابعة لشركة أكتيس ، على أن يتم بالتوازي دراسة حجم التمويل الخارجي المطلوب للمشروع، مشيرًا إلى أنه من الوارد الاعتماد على جهات مصرية لاقتراض جزء من التكلفة، وأن اختيار جهة التمويل سواء محلية أو أجنبية سيتحدد في ضوء العرض التمويلي الأنسب لشركته.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري شهد نهاية الأسبوع الماضي مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم جديدة، لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة، مع كل من شركة “جلوبال إك” البريطانية، وشركة الفنار السعودية، وشركتي الكازار K&K الإماراتيتين، و MEP الأمريكية، ومجموعة ACME الهندية، علاوة على شركة أكتيس البريطانية.

ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروعات السبعة بعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي إلى نحو 5.480 ملايين طن سنويًّا من الوقود الأخضر، موزعة بواقع 2 مليون طن سنويًّا لمشروع جلوبال إك البريطانية، 500 ألف طن لمشروع الفنار السعودية، و230 ألف طن لمشروع الكازار الإماراتية، ومثلهم لمشروع K & K الإماراتية، 120 ألف طن لمشروع MEP الأمريكية، و 2.2 مليون طن لمشروع ACME الهندية، و200 ألف طن لشركة أكتيس البريطانية.