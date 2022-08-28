أسعار الدواجن اليوم الأحد 28-8-2022.. “الفرخة أرخص من البيض”

انت الان تتابع خبرأسعار الدواجن اليوم الأحد 28-8-2022.. “الفرخة أرخص من البيض” والان مع التفاصيل

أسعار الدواجن اليوم

رياض - احمد صلاح - يواصل المواطنون البحث مع كل صباح عن أسعار الدواجن، ليصبح أسعار الدواجن اليوم، الأكثر بحثًا على جوجل مع كل صباح، وخلال تعاملات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، شهدت الفراخ استقرار وتباين مع بداية التداول الصباحي، حيث سجلت الفرخة وزن كيلو جرام من 29 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات، لتواصل أسعار الدواجن اليوم الاستقرار دون تحرك جديد.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 بالأسواق التجارية والمزارع.

أسعار الدواجن البيضاء

سعر الفرخة اليوم الأحد وزن كيلو 30 إلى 40 جنيهًا للبيضاء.

بورصة الدواجن شهدت اليوم الأحد بين 29 إلى 30 جنيهًا وللمستهلك سجلت 35 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة نحو 25 و 35 جنيهًا.

كيلو الأوراك سجل سعر 35 جنيهًا.

سعر الدبابيس سجل نحو 43 جنيهًا.

الدجاج الساسو سجل اليوم نحو 43 جنيهًا وللمستهلك تبدأ من 38 جنيهًا في المزرعة.

سعر البلدي سجل نحو 45 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وفي المزرعة بداية من 35 جنيهًا.

أسعار الدواجن أمسِ السبت

كانت قد واصلت أسعار الدواجن أمسِ السبت 27 أغسطس 2022، استقرارًها الملحوظ وأصبح سعر الفرخة يباع بسعر مناسب للمواطن.