انت الان تتابع خبر شوف أسعار الخضار والفاكهة بكام النهاردة الأحد.. “المانجه مش لاقية مشتري” والان مع التفاصيل

أسعار الخضار

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، استقرارها مع بداية التداول الصباحي في سوق الجملة وفي الأسواق للمسهلك، حيث ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة وورق العنب والكرنب، فيما استقر سعر غالبية الفاكهة، أهمها سعر المانجو التي ملأت الأسواق وانخفض سعرها بشكل كبير.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، بعض أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 28أغسطس 2022، حسب تحديثات سوق العبور:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

الطماطم سجلت اليوم في سوق العبور ما بين 4 إلى 6 جنيهات

البامية سجلت ما بين 8 إلى 15 جنيها.

البصل يباع ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

الكوسة شهدت 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا اليوم.

الفاصوليا تابع اليوم بـ 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي سجل 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يباع اليوم بـ 6 جنيهات.

الملوخية سجلت 4 جنيهات.

الخيار الصوب بسعر 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي يباع ما بين 6 إلى 10 جنيهات اليوم.

العنب البناتي الأصفر ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

التفاح المصري شهد 15 جنيها.

الكنتالوب يبدأ من 3 إلى 5 جنيهات.

المانجو الزبدية شهدت 8 جنيهات.

المانجو العويسي شهدت 13 جنيها إلى 25 جنيها

أسعار الخضار والفاكهة أمسِ

كان قد شهدت أسعار الخضار والفاكهة أمسِ الجمعة ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم