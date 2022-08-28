انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في المتناول.. “البلدي عال العال” والان مع التفاصيل

سعر كرتونة البيض

رياض - احمد صلاح - تباين سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في مصر بشكل كبير في المزارع، حيث استقر سعر كرتونة البيض البيضاء عند 52 جنيها في المزرعة، وذلك في الوقت الذي زاد البحث من قبل المواطنين عن أسعار البيض اليوم وتزداد يومًا بعد اليوم، وفي ظل انتعاشة حركة البيع والشراء في البيض بعد الركود المدّة الماضية.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 28 أغسطس 2022:

أسعار البيض اليوم في المزارع وللمستهلك

سعر البيض البلدي في البورصة سجل 60 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي للمستهلك 70 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر سجل 58 جنيهًا في البورصة، وللمستهلك سجل بـ 65 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض اليوم سجلت نحو 52 جنيهًا، و60 جنيهًا للمستهلك.