انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الأحد عامل عظمة.. “متضيعش الفرصة وإجري على البلطي” والان مع التفاصيل

سعر السمك اليوم

رياض - احمد صلاح - سجلت سعر السمك اليوم استقرار كبير لدى سوق العبور، وخلال المزاد الصباحي اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، تزامنًا مع إقبال المواطنين على الشراء، وفي ظل محافظة غالبية الأصناف الشعبية من الأسماك على سعره واستقرارها، حيث سجل صباح اليوم البلطي والبوري والمكرونة استقرار كبير.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور الآتية، سعر السمك اليوم الأحد 28-8-2022، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

سعر كيلو السمك البلطي اليوم الأحد سجل ما بين 25 و30 جنيهًا.

سعر السمك اليوم

– سعر كيلو الجمبري اليوم الأحد سجل ما بين 50 و144 جنيهًا.

– كيلو البوري اليوم الأحد سجل ما بين 70 و85 جنيهًا.

– كيلو الفليه البلطي اليوم الأحد سجل ما بين سعر 45 و165 جنيهًا.

– كيلو الكابوريا اليوم الأحد سجل سعر ما بين 20 و75 جنيهًا.

– كيلو المكرونة السويسي اليوم الأحد سجل سعر ما بين 75 و85 جنيهًا.

– كيلو السبيط والكاليماري اليوم الأحد سجل سعر ما بين 95 جنيهًا و200 جنيه للكيلو.

كانت قد استقرت أسعار الأسماك نهاية أمس ووصل سعر الجمبري والبلطي عند سعر مناسب ومستقر للمواطنين.