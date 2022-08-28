مال وأعمال

مفاجأة أسعار مواد البناء اليوم.. “حديد عز تراجع 1500 جنيه والأسمنت 400”

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رياض - احمد صلاح - يقدم “دوت الخليج”، بشكل يومي، أسعار مواد البناء اليوم، ضمن سلسلة من السلع والمواد التي تكون محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين كل صباح، ويقدمها الموقع لقرائه، لذا قدم أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، وفقا لما أعلنته عدد من الشركات، خاصة شركات الحديد والصلب، والتي أعملنت عن انخفاض في سعري المادتين ما بين 1500 جنيه في الحديد و400 جنيه في سعر الأسمنت مقارنة بشهر أبريل الماضي.

أسعار مواد البناء اليوم

استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد، في صدر الأسبوع الجديد، مقارنة بالخميس الماضي، دون تحرك جديد، ودون الالتفات إلى قفزات الدولار المدة الحالية، ويسجل سعر الحديد انخفاض كبير يصل إلى 1500 جنيه مقارنة بسعره في أبريل الماضي، حيث يباع حاليا الحديد بالأسواق للمستهلك بين 18100 جنيه إلى 18450 جنيه بعد أن كان سعره وصل إلى 20 ألف جنيه مع بَدْء الحرب الروسية والأوكرانية، كما تراجع أيضًا الأسمنت بقيمة 400 جنيه حيث كان يباع وقتها بسعر 1800 إلى 2000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم الأحد تسليم أرض المصنع

سجل سعر طن حديد عز اليوم الأحد 17670 جنيها للطن

سجل سعر طن حديد السويس اليوم الأحد 17570 جنيها للطن

سجل سعر طن حديد المصريين اليوم الأحد 17570 جنيها للطن

أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع

سجل أسمنت سيناء اليوم الأحد بسعر 1330 جنيها للطن

سجل أسمنت حلوان اليوم الأحد بسعر 1400 جنيها للطن

سجل أسمنت المسلح اليوم الأحد 1400 جنيه للطن.

سعر الجبس

سجلت شركة سيناء  للطن اليوم الأحد سعر 840 إلى 850 جنيها.

سعر متر الرمل

متر الرمل سجل اليوم الأحد سعر بين 180 و250 جنيها اليوم.

سعر الزلط

سجل المتر الكبير اليوم اليوم الأحد سعر  140 و160 جنيهًا اليوم.

سعر الطوب الأحمر

سجل اليوم الأحد طوب مفرغ اسمنتي مقاس  اليوم  40×20×12 سجل سعر  نحو 6400 جنيه للألف طوبة.

كان قد شهدت أسعار مواد البناء أمسِ مفاجأة سارة للمواطنين

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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