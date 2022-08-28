انت الان تتابع خبر مفاجأة أسعار مواد البناء اليوم.. “حديد عز تراجع 1500 جنيه والأسمنت 400”والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم

رياض - احمد صلاح - يقدم “دوت الخليج”، بشكل يومي، أسعار مواد البناء اليوم، ضمن سلسلة من السلع والمواد التي تكون محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين كل صباح، ويقدمها الموقع لقرائه، لذا قدم أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، وفقا لما أعلنته عدد من الشركات، خاصة شركات الحديد والصلب، والتي أعملنت عن انخفاض في سعري المادتين ما بين 1500 جنيه في الحديد و400 جنيه في سعر الأسمنت مقارنة بشهر أبريل الماضي.

استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد، في صدر الأسبوع الجديد، مقارنة بالخميس الماضي، دون تحرك جديد، ودون الالتفات إلى قفزات الدولار المدة الحالية، ويسجل سعر الحديد انخفاض كبير يصل إلى 1500 جنيه مقارنة بسعره في أبريل الماضي، حيث يباع حاليا الحديد بالأسواق للمستهلك بين 18100 جنيه إلى 18450 جنيه بعد أن كان سعره وصل إلى 20 ألف جنيه مع بَدْء الحرب الروسية والأوكرانية، كما تراجع أيضًا الأسمنت بقيمة 400 جنيه حيث كان يباع وقتها بسعر 1800 إلى 2000 جنيه.

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