انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأحد 28 أغسطس 2022: طن الأسمنت زاد 36 جنيه والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 28 أغسطس 2022:

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس السبت حيث وصله سعره إلي 19.18جنيه,

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17783 جنيهًا، بانخفاض 35 جنيهًا.

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18207 جنيهًا، بانخفاض 43 جنيهًا

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.

4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1461 جنيهًا، بزيادة 38.26 جنيهات.

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن