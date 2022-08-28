انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022: السمك نزل 10 جنيه والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي و32 جنيهًا، بانخفاض جنيه. 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 85 جنيهًا. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 200 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات. 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 70 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات، 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 125 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 80 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات. . وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 28 أغسطس من عام 2022 حالة من التبيان في بعض الأنواع، والتراجع في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.