انت الان تتابع خبر مهم حول صرف بطاقات دعم المحروقات لقطاع النقل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة، خلال تصريحات صحفية، الاحد، أنه سيتم صرف دعم المحروقات لقطاع النقل العام قبل نهاية الأسبوع الحالي.



وقال الحباشنة، إنه: "سيصرف الدعم لمشغلي قطاع النقل العام عبر بطاقات لتعبئة الوقود بجميع أنواع المحطات وستوزع من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة في المحافظات، مشيراً إلى أنه وبإمكان مستخدمي قطاع النقل الاستفادة منها حال تسلمها، وفق إذاعة الأمن العام".



وأشارالحباشنة خلال حديثه لاذاعة الامن العام، إلى أن الدعم الحكومي سيكون لـ 6 أشهر، وتوزيعه سيكون عبر دفعتين، داعياً جميع مشغلي قطاع النقل العام الاستفادة من هذا الدعم الحكومي.



ويذكر بأن الحكومة كانت قد خصصت مبلغ 5 ملايين دينار لدعم المشغلين الذين يعملون بقطاع النقل العام من حافلات وباصات وتكسي وسرفيس في ظل ارتفاع أسعار الوقود .

