انت الان تتابع خبر بدء صرف مخصصات دعم المحروقات لـ 220 ألف أُسرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة برق الضمور، الأحد، خلال تصريحات صحفية، أن الصندوق يبدأ الأسبوع الحالي، بتحويل مخصصات دعم المحروقات، لمنتفعيه عن شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، والبالغ عددهم 220 ألف أُسرة.



وقال الضمور إن:" الصندوق "سيعمل على صرف المخصصات النقدية التي أقرت آليتها الحكومة، حيث يرسلها مع المخصصات النقدية المعتادة للمنتفعين من برامج الدعم الخاصة بالصندوق"، موضحا أن "الفئات التي سيصلها الدعم هم 120 ألف أسرة منتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد، إضافة إلى 100 ألف أسرة منتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية".



وبين أن الصندوق أوجد آلية لصرف هذه المبالغ، ليكون نصيب الأسرة المكونة من فرد أو فردين 8 دنانير، والمكونة من 3 إلى 4 أفراد 11 دينارا، والأسرة المكونة من 5 أفراد فأكثر 14 دينارا.



وأضاف الضمور لـ "المملكة"، أن "التحويلات النقدية ستصرف قبل نهاية الشهر الحالي عبر الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمنتفعين"، حيث يأتي تخصيص الدعم للحد من تأثر هذه الفئات بانعكاس ارتفاع أسعار النفط عالميّا على أسعار المشتقات النفطية محليا.



وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسة سابقة، آليَّة صرف وتوزيع دعم المحروقات، المخصَّص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنيَّة، وطلبة الجامعات غير المقتدرين، وقطاع النَّقل العام، والبالغة قيمته 30 مليون دينار.



وبموجب الآليَّة، سيتمُّ تخصيص نحو 16 مليون دينار لمدَّة ستَّة أشهر عن الفترة من بداية شهر تمُّوز/يوليو الحالي وحتى نهاية العام؛ بنحو 2.66 مليون دينار شهريا لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنيَّة، والبالغ عددها قرابة 216 ألف أُسرة، على أن يبدأ الصَّرف اعتباراً من شهر آب/أغسطس.



وخصصت الحكومة أيضا، نحو 4 ملايين دينار لدعم الطَّلبة الجامعيين غير المقتدرين، والبالغ عددهم قرابة 74 ألف طالب وطالبة، و5 ملايين دينار لدعم تشغيل خطوط قطاع النَّقل العام.

