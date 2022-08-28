نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يوجه بمراعاة متطلبات المواطنين عند إنشاء مجمعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 10:13 صباحاً - دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات حماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ.

ووجه بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة وكذلك الاستفادة من مياه السيول وتخزين مياها، مع مراعاة تناغم واتساق أية إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية.

كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، موجها باستكمال جميع مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح، وتزويده بجميع الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم.

وفيما يتعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى، تناول الاجتماع جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقي عند طريق حسين كامل.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل لذلك المحور الحيوي باعتباره امتدادا لطريق السويس ومدخلا رئيسيا لشرق القاهرة، والاهتمام بالتنسيق الحضاري والتشجير، مع رفع كفاءة المباني وتطوير الأراضي الفضاء المحيطة بالطريق.

ونطرق الاجتماع أيضًا إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق النموذجية المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز.

ووجه رئيس الجمهورية بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق، وغيرها من المشروعات التي تنفذها الدولة داخل الأحياء السكنية، من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالتنسيق الحضاري لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً القيادة الاستراتيجية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ومدينة الفنون والثقافة، ومسجد مصر.

شارك في الاجتماع: اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.