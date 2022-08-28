- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر لافروف: روسيا مستعدة لتعزيز العلاقات مع دول منظمة التعاون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - روسيا اليوم _ قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو لا تقبل المحاولات الغربية لعزل الدول التي تدافع عن سيادتها.
وأكد الوزير أن الجانب الروسي مستعد لتعزيز العلاقات لاحقا مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف لافروف مخاطبا المنظمين والمشاركين في قمة قازان العالمية الأولى للشباب: “تشهد العلاقات بين روسيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك الدول الأعضاء فيها، الزخم والتطوير. نحن على استعداد لزيادة التعاون معهم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام الهوية الثقافية والحضارية والحق في تحديد مسارات التنمية بشكل مستقل. نحن لا نقبل بفرض الغرب على نطاق واسع لقيمه الزائفة ومحاولات عزل الدول التي تدافع عن سيادتها وتشكيل التكتلات والتحالفات ضدها”.
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن اختيار مدينة روسية لعقد منتدى حول سياسة الشباب في الدول الإسلامية، يشهد على الطبيعة متعددة الجوانب لعلاقات روسيا مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدعم العام الدولي الواسع لهذا التعاون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: روسيا مستعدة لتعزيز العلاقات مع دول منظمة التعاون… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.