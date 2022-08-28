مال وأعمال

لافروف: روسيا مستعدة لتعزيز العلاقات مع دول منظمة التعاون…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر لافروف: روسيا مستعدة لتعزيز العلاقات مع دول منظمة التعاون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - روسيا اليوم _ قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو لا تقبل المحاولات الغربية لعزل الدول التي تدافع عن سيادتها.

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وأكد الوزير أن الجانب الروسي مستعد لتعزيز العلاقات لاحقا مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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وأضاف لافروف مخاطبا المنظمين والمشاركين في قمة قازان العالمية الأولى للشباب: “تشهد العلاقات بين روسيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك الدول الأعضاء فيها، الزخم والتطوير. نحن على استعداد لزيادة التعاون معهم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام الهوية الثقافية والحضارية والحق في تحديد مسارات التنمية بشكل مستقل. نحن لا نقبل بفرض الغرب على نطاق واسع لقيمه الزائفة ومحاولات عزل الدول التي تدافع عن سيادتها وتشكيل التكتلات والتحالفات ضدها”.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن اختيار مدينة روسية لعقد منتدى حول سياسة الشباب في الدول الإسلامية، يشهد على الطبيعة متعددة الجوانب لعلاقات روسيا مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدعم العام الدولي الواسع لهذا التعاون.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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