112 شركة في القائمة الذهبية

انت الان تتابع خبر شركة في القائمة الذهبية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل عدد الشركات التي انضمت لبرنامج القائمة الذهبية 112 شركة من مختلف القطاعات مع انضمام الشركة الاستشارية للدواجن والأعلاف في برنامج القائمة الذهبية، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق الميداني وتقييم مدى الالتزام بالتشريعات والأنظمة الجمركية والتحقق من تطبيق متطلبات العمل الجمركي.

وأكّد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خلال تسليمه شهادة القائمة الذهبية والدرع التقديري للشركة الاستشارية للدواجن والأعلاف، أهمية هذا البرنامج الذي يرتكز علـى مفهوم الشـراكة الحقيقية بيـن القطاعين العام والخاص، وتقديم أفضل الخدمات الجمركية والتسهيلات المميزة لقطاعات المتعامليـن مـع الجمـارك والتـي تشـمل شـركات الاسـتيراد والتصدير والتخليص والنقل والمسـتودعات إضافـة إلى الشركات المقامة فـي المدن الصناعيـة المؤهلة.

وأشار القضاة إلى ضرورة انضمام المزيد الشركات لبرنامج القائمة الذهبية تعزيزًا للشراكة مع القطاع الخاص على أساس من المسؤولية المشتركة، والعمل بروح الفريق الواحد وذلك للاستفادة من التسهيلات والمزايا الجمركية.

وبين أن برنامج القائمة الذهبية يعتبر من البرامج الريادية الذي يستخدم أساليب حديثة في العمل الجمركي ويعتمد بشكل أساسي على مبادئ إدارة المخاطر والالتزام الطوعي بمتطلبات العمل ومعايير الأمان الدولية.

وتسعى دائرة الجمارك من خلال هذه البرامج إتاحة الفرصة للشركات الملتزمة الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الدائرة بالإضافة إلى تحفيز الشركات الملتزمة ذات النشاط التجاري الكبير للتقدم لبرنامج القائمة الذهبية، مما يسهم في تحقيق شراكة جمركية قوية وبيئة تجارية آمنة، وتسهيل حركة انسياب البضائع المستوردة والمصدرة عبر الحدود والمراكز الجمركية، بما يضمن تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني للوصول إلى التنمية المستدامة، توفيرًا للوقت والجهد والتكلفة، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع.