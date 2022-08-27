عمان تؤيد جهود أوبك+ الرامية للحفاظ على استقرار الأسواق…

دبي - احمد فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 06:11 مساءً - العربية نت _ قالت وزارة النفط العمانية، في تغريدة على تويتر أمس الجمعة إن السلطنة تدعم جهود تحالف أوبك+ في الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية في وجه التقلبات والتحديات.

وقال مصدر مطلع لرويترز أمس الجمعة إن الإمارات تتفق مع تفكير السعودية بشأن أسواق النفط وتدعم تصريحاتها الأخيرة.

وأشارت المملكة، أكبر منتج في أوبك، يوم الاثنين إلى إمكانية تطبيق تخفيضات في الإنتاج لتحقيق التوازن في سوق النفط التي وصفتها بأنها تعاني من “انفصام”.

وفي سياق متصل، أيد وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله تصريحات نظيره السعودي التي أدلى بها الأسبوع الماضي بشأن استعداد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للتدخل من أجل إعادة التوازن في سوق النفط.

قال الوزير السوداني في بيان إن بلاده تدعم جهود أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التشوهات والتقلبات.

كما شدد على أهمية التصريحات “التي أدلى بها… وزير الطاقة السعودي بشأن عدم استقرار السوق وتقلبات الأسعار”.

وأضاف البيان أن السودان، وهو عضو في أوبك+، عبر أيضا عن دعمه الكامل للآلية التي وضعها تحالف أوبك+ “ووفرت الأدوات اللازمة لتحفيز تعديل إنتاج النفط ومواجهة جميع تحديات السوق”.

وأدلى كل من العراق والجزائر وليبيا وكازاخستان وأذربيجان وفنزويلا والكونجو وغينيا الاستوائية بتصريحات مماثلة قبل اجتماع أوبك+، الذي سيعقد في الخامس من سبتمبر، ويضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا.