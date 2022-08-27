أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين تنخفض 1.1% خلال…

دبي - احمد فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 03:11 مساءً - شينخوا_ أظهرت أرقام رسمية واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء ، اليوم السبت، أن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين انخفضت 1.1 بالمائة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وسجلت الشركات الصناعية التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان “حوالي 2.92 مليون دولار أمريكي” على الأقل، أرباحا مجمعة قدرها 4.89 تريليون يوان في هذه الفترة