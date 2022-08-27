مال وأعمال

أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين تنخفض 1.1% خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين تنخفض 1.1% خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 03:11 مساءً - شينخوا_  أظهرت أرقام رسمية واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء ، اليوم السبت، أن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين انخفضت 1.1 بالمائة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

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وسجلت الشركات الصناعية التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان “حوالي 2.92 مليون دولار أمريكي” على الأقل، أرباحا مجمعة قدرها 4.89 تريليون يوان في هذه الفترة

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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