انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم السبت 27 أغسطس..”الأبيض رايق على الآخر” والان مع التفاصيل

سعر كرتونة البيض

رياض - احمد صلاح - سجلت سعر كرتونة البيض اليوم السبت 27 أغسطس 2022 في مصر، تذبذب جديد مع بداية التعاملات في أول الأسبوع، حيث انخفض سعر البيض الأبيض، بينما يظل الأحمر والبلدي محافظين على ارتفاعهما الأخير، في ظل انتعاشة حركة البيع والشراء في البيض بعد الركود الفترة الماضية.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم السبت 27 أغسطس 2022:

أسعار البيض اليوم في المزارع وللمستهلك

سعر البيض البلدي شهد ثبات على آخر ارتفاع ليسجل 60 جنيها في البورصة.

سجلت كرتونة البيض البلدي للمستهلك هد ثبات على آخر ارتفاع لتسجل 70 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر اليوم سجل سعر 58 جنيهًا في البورصة، وللمستهلك سجل بـ 65 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض اليوم سجلت نحو 55 جنيهًا، و61 جنيهًا للمستهلك.