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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المكسيك تتوقع الموافقة على اتفاقية التجارة مع الاتحاد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 12:11 مساءً - – قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أمس الجمعة، إن من المنتظر أن يوقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة المحدثة مع المكسيك في وقت لاحق من هذا العام.
وتوصل الاتحاد الأوروبي والمكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في عام 2018 إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن تحديث اتفاقهما التجاري المشترك، لكن جائحة فيروس كورونا وعملية الموافقة المعقدة أعاقتا التصديق النهائي في أوروبا.
وفي حديثه إلى المشرعين المكسيكيين، قال إبرارد إن الانتهاء من العملية سيعتمد على الاتحاد الأوروبي وإن المسؤولين الأوروبيين أبلغوا المكسيك بأن من المحتمل حدوث ذلك في عام 2022.
وقال “نتوقع أن يوافقوا هذا العام على تحديث الاتفاقية التي أبرمناها معهم بالفعل”.
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