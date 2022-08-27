انت الان تتابع خبر سعر الدينار اليوم في مصر27 أغسطس.. “ركب السريع من تاني” والان مع التفاصيل

سعر الدينار اليوم

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر 27 أغسطس 2022، استقرار وتباين، في البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري، في إجازة البنوك بسبب العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليتداول البنك المركزي، عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، مقابل 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع أمس.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار اليوم في مصر27 أغسطس أمام الجنيه المصري”

سعر الدينار اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي.

سجل نحو 62.15 جنيه للشراء، وهابطا إلى 62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي

سجل نحو 60.04 جنيه للشراء، وهابطا إلى 62.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل نحو 62.04 جنيه للشراء، وهابطا إلى 62.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر التجاري الدولي

سجل نحو 60.43 جنيه للشراء، وهابطا إلى 62.47 جنيه للبيع.