انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم السبت 27 أغسطس.. “رايق أول الأسبوع” والان مع التفاصيل

سعر الريال السعودي اليوم

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر السبت 27 أغسطس 2022، استقرار نسبي، أمام الجنيه المصري، في ظل إجازة البنوك العاملة في السوق المصري، بسبب العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل في البنك المركزي المصري اليوم عند مستوى 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع بحسب نشرة البنك المركزي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم في مصر السبت 27 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم البنك التجاري الدولي CIB

سجل 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.