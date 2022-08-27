انت الان تتابع خبر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه السبت 27 أغسطس.. “بكام في الإجازة” والان مع التفاصيل

سعر اليورو أمام الجنيه سعر اليورو اليوم

رياض - احمد صلاح - شهد سعر اليورو اليوم السبت 27 أغسطس في مصر، استقرار نسبي خلال التعاملات المبكرة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية، في ظل إجازة البنوك وشركات الصرافة، بسبب العطلة الأسبوعية، ليواصل اليورو استقراره اليوم، بعد ارتفاعه الخميس الماضي أسوة بتحرك سعر الدولار الأمريكي، وَسْط صدمة كبيرة للمواطنين وتراجع جديد للجنيه، ليسجل اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 19.08 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع حَسَبَ نشرة البنك المركزي.

دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه الخميس:

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل 19.04 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

سجل 19.07 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل 19.09 جنيه للشراء، 19.28جنيه للبيع.