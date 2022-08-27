انت الان تتابع خبر إقبال على أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت.. “مستني إيه المانجه ببلاش”والان مع التفاصيل

أسعار الخضار

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 27 أغسطس 2022، مع بداية الأسبوع في بعض المنتجات والأصناف المختلفة، حيث زادت الطماطم من جديد، والكوسة والخيار والبامية، وفي المقابل، انخفضت غالبية أسعار الفاكهة، على رأسها المانجو التي تباع من 7 إلى 15 جنيهًا، وانخفض سعر العنب والكنتالوب، تزامنًا مع إقبال المواطنين على شراء العديد من أصناف الخضار والفاكهة.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، بعض أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 27 أغسطس 2022، حسب تحديثات سوق العبور:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

الطماطم سجلت اليوم في سوق العبور ما بين 4 إلى 6 جنيهات

البامية سجلت ما بين 8 إلى 15 جنيها.

البصل يباع ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

الكوسة شهدت 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا اليوم.

الفاصوليا تابع اليوم بـ 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي سجل 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يباع اليوم بـ 6 جنيهات.

الملوخية سجلت 4 جنيهات.

الخيار الصوب بسعر 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي يباع ما بين 6 إلى 10 جنيهات اليوم.

العنب البناتي الأصفر ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

التفاح المصري شهد 15 جنيها.

الكنتالوب يبدأ من 3 إلى 5 جنيهات.

المانجو الزبدية شهدت 8 جنيهات.

المانجو العويسي شهدت 13 جنيها إلى 25 جنيها

أسعار الخضار والفاكهة أمسِ

كان قد شهدت أسعار الخضار والفاكهة أمسِ الجمعة ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم