انت الان تتابع خبر الحق اشتري بورصة الدواجن اليوم السبت بـ 29 جنيهًا.. “الفرصة جاتلك”والان مع التفاصيل

بورصة الدواجن اليوم

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 27 أغسطس 2022، تباين مع بداية التداول الصباحي، يحث سجلت الفرخة وزن كيلو جرام من 29 إلى 40 جنيهًا، لتواصل أسعار الدواجن اليوم الاستقرار دون أن تعطي ارتفاعا جديد لتعلن عدم تأثرها بارتفاع أسعار الدولار اليومين الماضيين.

“دوت الخليج، يستعرض في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم السبت 27 أغسطس 2022 بالأسواق التجارية والمزارع.

أسعار الدواجن البيضاء

سعر الفرخة وزن كيلو سجلت 30 إلى 40 جنيهًا للبيضاء.

بورصة الدواجن شهدتن اليوم ما بين 29 إلى 30 جنيهًا وللمستهلك وصلت إلى 35 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة سجل نحو 25 لـ35 جنيهًا.

سجل كيلو الأوراك سعر 35 جنيهًا.

سعر الدبابيس سجل نحو 43 جنيهًا.

الدجاج الساسو سجل اليوم نحو 43 جنيهًا وللمستهلك تبدأ من 38 جنيهًا في المزرعة.

سعر البلدي سجل نحو 45 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وفي المزرعة بداية من 35 جنيهًا.

أسعار الدواجن أمسِ الجمعة

كانت قد واصلت أسعار الدواجن أمسِ الجمعة 26 أغسطس 2022، استقرارًها الملحوظ وأصبح سعر الفرخة يباع بسعر مناسب للمواطن، بعد الانخفاض الأخير مطلع الشهر الحالي.