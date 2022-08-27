انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم السبت 27 أغسطس.. “حديد عز فرّح حبايبه وانخفض 2000 حنيه” والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم

رياض - احمد صلاح - زاد بحث المواطنين عن أسعار مواد البناء اليوم، ضمن سلسلة من السلع والمواد التي تكون محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين كل صباح، لذا يستعرض “محتوى بلس” أسعار مواد البناء اليوم السبت 27 أغسطس 2022، وفقا لما أعلنته عدد من الشركات، خاصة شركات الحديد والصلبـ، التي أعلنت أسعار طن الحديد في الأسواق، التي جاءت منخفضة بشكل كبير مقارنة بـ 15 مارس الماضي.

أسعار مواد البناء استقرت على الوجه المناسب مع بداية الأسبوع، خاصة سعر الحديد والأسمنت، وانخفض سعر الحديد مقارنة بشهر مارس الماضي بشكل كبير، حيث يباع حاليا الحديد بالأسواق للمستهلك بين 18100 جنيه إلى 18450 جنيه بعد أن كان سعره وصل إلى 21 ألف جنيه مع بَدْء الحرب الروسية والأوكرانية، أي تباع اليوم بانخفاض 3 آلاف جنيه في الطن الواحد، وصلت إلى 19 ألف جنيه في أبريل الماضي، ما يعني انخفاض اليوم 2000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم الخميس تسليم أرض المصنع

سجل سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن

سجل سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن

سجل سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن

أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع

سجل أسمنت سيناء بسعر 1330 جنيها للطن

سجل أسمنت حلوان بسعر 1400 جنيها للطن

سجل أسمنت المسلح 1400 جنيه للطن.

سعر الجبس

سجلت شركة سيناء للطن سعر 840 إلى 850 جنيها.

سعر متر الرمل

متر الرمل سجل سعر بين 180 و250 جنيها اليوم.

سعر الزلط

سجل المتر الكبير اليوم سعر 140 و160 جنيهًا اليوم.

سعر الطوب الأحمر

سجل طوب مفرغ اسمنتي مقاس اليوم 40×20×12 سجل سعر نحو 6400 جنيه للألف طوبة.

كان قد شهدت أسعار مواد البناء أمس مفاجأة سارة للمواطنين