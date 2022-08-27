أسعار مواد البناء اليوم السبت 27 أغسطس.. “حديد عز فرّح حبايبه وانخفض 2000 حنيه”

أسعار مواد البناء اليوم
أسعار مواد البناء استقرت على الوجه المناسب مع بداية الأسبوع، خاصة سعر الحديد والأسمنت، وانخفض سعر الحديد مقارنة بشهر مارس الماضي بشكل كبير، حيث يباع حاليا الحديد بالأسواق للمستهلك بين 18100 جنيه إلى 18450 جنيه بعد أن كان سعره وصل إلى 21 ألف جنيه مع بَدْء الحرب الروسية والأوكرانية، أي تباع اليوم بانخفاض 3 آلاف جنيه في الطن الواحد، وصلت إلى 19 ألف جنيه في أبريل الماضي، ما يعني انخفاض اليوم 2000 جنيه.
أسعار الحديد اليوم الخميس تسليم أرض المصنع
سجل سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن
سجل سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن
سجل سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن
أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع
سجل أسمنت سيناء بسعر 1330 جنيها للطن
سجل أسمنت حلوان بسعر 1400 جنيها للطن
سجل أسمنت المسلح 1400 جنيه للطن.
سعر الجبس
سجلت شركة سيناء للطن سعر 840 إلى 850 جنيها.
سعر متر الرمل
متر الرمل سجل سعر بين 180 و250 جنيها اليوم.
سعر الزلط
سجل المتر الكبير اليوم سعر 140 و160 جنيهًا اليوم.
سعر الطوب الأحمر
سجل طوب مفرغ اسمنتي مقاس اليوم 40×20×12 سجل سعر نحو 6400 جنيه للألف طوبة.
كان قد شهدت أسعار مواد البناء أمس مفاجأة سارة للمواطنين