انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم السبت 27 أغسطس.. “الجمبري يبدأ من 50 جنيهًا”والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الأسماك اليوم السبت 27 أغسطس 2022، تباينها مع بداية الأسبوع الجديد، وحافظت على أسعار غالبية الأصناف الشعبية، ما بين ارتفاع البعض واستقرار البعض الآخر، في ظل توافد الكثير من المواطنين على الشراء بشكل يومي نظرًا لما يمثله السمك من أهمية كبيرة لدى شريحة ليست قليلة من المواطنين.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور الآتية، سعر السمك اليوم السبت 27-8-2022، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

سعر كيلو السمك البلطي، سجل اليوم ما بين 22 و30 جنيهًا.

سعر السمك اليوم

– سعر كيلو الجمبري سجل اليوم ما بين 50 و144 جنيهًا.

– كيلو البوري سجل اليوم ما بين 70 و85 جنيهًا.

– كيلو الفليه البلطي سجل اليوم ما بين سعر 45 و165 جنيهًا.

– كيلو الكابوريا سجل اليوم سعر ما بين 20 و75 جنيهًا.

– كيلو المكرونة السويسي سجل اليوم سعر ما بين 75 و85 جنيهًا.

– كيلو السبيط والكاليماري سجل اليوم سعر ما بين 95 جنيهًا و200 جنيه للكيلو.

كانت قد استقرت أسعار الأسماك نهاية الأسبوع المنقضي، ووصل سعر الجمبري والبلطي عند سعر مناسب ومستقر للمواطنين.