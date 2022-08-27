انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر السبت 27 أغسطس 2022.. الأخضر مستقر والان مع التفاصيل

سعر الدولار اليوم

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم السبت 27 أغسطس 2022 في مصر، تباين واستقرار، مقابل الجنيه المصري، في مستهل التداولات الصباحية في البنك المركزي، واستقر في بعض البنوك التجارية وشركات الصرافة خاصة في ظل العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم في مصر السبت 27 أغسطس 2022، مقابل الجنيه المصري، تزامنًا مع إجازة البنوك وشركات الصرافة بسبب العطلة الأسبوعية:

سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنوك

البنك المركزي المصري

سجل 19.14 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.13 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل نحو 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري يرفع الحد الأدنى للسحب

كان قد قرر البنك المركزي المصري، الخميس 25 أغسطس 2022 زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند20 ألف جنيه.