سعر الذهب اليوم السبت 27 أغسطس.. “شوف بكام أول الأسبوع”

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سعر الذهب اليوم

رياض - احمد صلاح - يستعرض موقع” دوت الخليج”، سعر الذهب اليوم، السبت 27-8-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر حسب ما تم عرضه منذ قليل على الفضائية الأولى، في إطار ما يقدمه الموقع لقرائه من خدمات في مختلف أسعار السلع والمواد المختلفة، في ظل اهتمام العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي.

في التقرير التالي وعبر موقع “دوت الخليج”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم السبت 27 أغسطس ٢٠٢٢، في أسواق الصاغة والمحال:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 18 922 سجل جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 1076 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 1230 جنيهًا .