انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم السبت 27 أغسطس 2022: الجمبري بقي بـ125 جنيه والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم السبت 27 أغسطس 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 33 جنيهًا. 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 85 جنيهًا. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري إلي200 جنيه. 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 66 جنيهًا، 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 125 جنيهًا 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 80 جنيهًا. . وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 27 أغسطس من عام 2022 حالة من التراجع في بعض الأنواع، والتراجع في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الجمعة.