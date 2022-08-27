انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم السبت 27 أغسطس 2022: معندهاش أي جديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت الموفق 27 أغسطس لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس الجمعة، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل.

تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية

أسعار اللحوم اليوم السبت 27 أغسطس 2022: