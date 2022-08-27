أسعار الذهب اليوم السبت : الأصفر ناوي شر على الصبح

انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم السبت : الأصفر ناوي شر على الصبحوالان مع التفاصيل

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 717 جنيهًا للجرام. عيار 18 سجل 921 جنيهًا للجرام. عيار 21 سجل 1076 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 1230جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8680 جنيهاً. أسعار الذهب اليوم عالميًا: وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1777 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 27 أغسطس 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الجمعة، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1076 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.