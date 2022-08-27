انت الان تتابع خبر هل تنخفض أسعار الخضراوات والدواجن بسبب موجة الحر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤثر سلبا على إنتاج الخضروات ويحدث نضوج مبكر للثمار، ما يؤدي إلى زيادة الكميات الواردة لأسواق الجملة "سوق المركزي"، محذرا من حدوث انهيار حاد في الأسعار.



وأضاف العوران، السبت، إن موجة الحر الطويلة التي ستؤثر على الأردن، وما يرافقها من ارتفاع كبير على درجات الحرارة، ستؤثر سلبا على القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.



وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيزيد من كلف الإنتاج بسبب استخدام مياه الري بشكل أكبر، ما سيترتب على المزارع زيادة في كلف الطاقة من أسعار كهرباء ومحروقات.



ولفت العوران إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيعمل على ظهور بعض الآفات الزراعية، حيث لا يمكن رش المحاصيل بالمبيدات، ما سيؤدي إلى تأخير في عمليات الإنتاج.



وبين أنه سيكون هناك نضج مبكر لمحصول العنب، الذي شهد انهيارا بالأسعار قبل موجة الحر، ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد الإنتاج لمحصول العنب وجميع أصناف الفواكه والخضار وبالتالي يحدث انهيار بالأسعار.



وقال العوران إن موجة الحر سيكون لها الأثر على التزويد العلفي للدواجن، ما سينعكس على إنتاج اللحوم وبيض المائدة، محذرا من نفوق الدواجن نتيجة الارتفاع الكبير على درجات الحرارة.