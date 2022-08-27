انت الان تتابع خبر تسعيرة الخضار في السوق المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، ليوم السبت، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 7 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 45 قرش.وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، 4300.534 طن، توزعت على 2279.167 طن خضار،1780.148 طن فواكه، و 241.220 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2577.647 طن خضار وفواكه.

