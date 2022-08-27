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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز مستوى 3500 دولار للمرة الأولى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 10:08 صباحاً - سبوتنيك نيوز _ تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، 3500 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ مارس الماضي.
وبحسب بيانات بورصة لندن “ICE”، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، سجلت ارتفاع أسعار الغاز عند مستوى 3507.7 دولار لكل ألف متر مكعب، تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 3290.2 دولار، الذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
وتتأثر الأسعار بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، التي كانت شركة “جازبروم الروسية” قد حددتها في الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر.
وبسبب التأخير في عودة التوربينات من الإصلاحات في شركة “سيمنز” للطاقة، يعمل خط الأنابيب الآن بنسبة 20% فقط من طاقته الكاملة، حيث توفر مضخة واحدة فقط الضخ في محطة ضاغط بورتوفايا.
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