مال وأعمال

نمو الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا بأقل من المتوقع خلال يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نمو الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا بأقل من المتوقع خلال يوليو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - – ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا بشكل طفيف في يوليو، في حين تراجع التضخم بشكل كبير، مما قد يعطي مجلس الفيدرالي الأمريكي مجالا لتقليص زياداته الكبرى في أسعار الفائدة.

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وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة، إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة، ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يونيو بالنقصان بشكل طفيف لتظهر ارتفاع المصروفات واحدا بالمئة بدلا من 1.1 بالمئة، كما ورد سابقا.

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وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي 0.4 بالمئة.

وساعدت الوتيرة المعتدلة للإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني على تخفيف العبء على الاقتصاد من التباطؤ الحاد من تراكم المخزون الناجم عن اختناقات سلاسل الإمدادات، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 0.6 بالمئة في الربع الثاني بعد انكماشه 1.6 بالمئة في الربع الأول.

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ومع ذلك، فإن اقتصاد أمريكا ليس في حالة ركود. وعند القياس من حيث الدخل، نما الاقتصاد بوتيرة 1.4 بالمئة متباطئا من معدل 1.8 بالمئة في الربع من يناير إلى مارس آذار، حسبما ذكرت الحكومة يوم الخميس.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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