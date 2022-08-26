مال وأعمال

الآلاف من عمال البريد في بريطانيا يبدأون إضرابا بسبب الأجور

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الآلاف من عمال البريد في بريطانيا يبدأون إضرابا بسبب الأجور من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 أغسطس 2022 07:09 مساءً - _ بدأ أكثر من 115 ألف من عمال شركة رويال ميل في بريطانيا اليوم الجمعة، أول أيام إضراب يستمر لأربعة أيام بسبب نزاع حول الأجور قالت الشركة إنه من المحتمل أن يتسبب في تعطل كبير لخدمات العملاء.

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وهذا الإضراب هو الأحدث في سلسلة من الإضرابات العمالية في بريطانيا حيث يطالب العمال بأجور أعلى في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة مع ارتفاع فواتير الطاقة وتوقعات بأن يتجاوز التضخم 13% في وقت لاحق من هذا العام.

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وقالت رويال ميل إنها عرضت زيادة في الأجور 5.5% لأعضاء نقابة عمال الاتصالات، وهي أكبر زيادة منذ سنوات.

لكن النقابة، التي قالت إن الإضراب هو الأكبر في القطاع هذا الصيف في بريطانيا، تعترض على هذه الزيادة وتقول إن الشركة قررت زيادة في الأجور بلغت 2% و1.5% أخرى خاضعة لتغير الشروط والأحكام.

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وحذرت رويال ميل هذا الشهر من أنها قد تُمنى بخسائر في المملكة المتحدة في السنة المالية 2022-2023 إذا جرى تنظيم الإضراب. ومن المقرر تنظيم المزيد من الإضرابات في 31 أغسطس آب و8 و9 من سبتمبر.

وقال سايمون تومسون الرئيس التنفيذي لشركة رويال ميل، إن الشركة بحاجة إلى تغيير ممارسات عملها لتعكس حقيقة أنها تقدم الآن طروداً أكثر من الرسائل وإن سوق تسليم الطرود تنافسية للغاية.

وأضاف “نريد أن ندفع لفريقنا أكثر. كلما زاد التغيير، زادت الأجور”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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