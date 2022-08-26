الذهب يستفيد من تراجع الدولار ويرتفع قبل مؤتمر جاكسون هول

دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 أغسطس 2022 02:06 مساءً - سي إن بي سي _ ارتفع الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار عن المستويات المرتفعة الأخيرة، بينما يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول للتعرف على إشارات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.37% إلى 1757.4434 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.53% إلى 1770.80 دولار.

سيكون التركيز على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في مؤتمر البنوك المركزية في وايومنغ يوم الجمعة للحصول على تلميحات حول استراتيجية رفع سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

يعتبر الذهب استثمارا آمنا وسط الاضطرابات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وقام المستثمرون أيضًا بتقييم البيانات التي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي تقلص بوتيرة معتدلة مما كان يعتقد في البداية في الربع الثاني.

وفي السوق الفعلي، سجل صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ أعلى مستوى في تسعة أشهر في يوليو.

ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.23% إلى 19.205 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.69٪ إلى 882.8275 دولارًا للأونصة، وارتد البلاديوم 5.57% إلى 2147.2944 دولار للأونصة.

كما رفع UBS توقعاته لأسعار البلاديوم بشأن “الواردات القوية المتجددة من قبل الصين”، متوقعة الأسعار عند 1900 دولار للأونصة في ديسمبر، لكنه احتفظ بتوقعات سلبية بشأن المعدن بسبب تباطؤ النمو في أوروبا وأمريكا الشمالية.